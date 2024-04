Em suas redes sociais, Monique Evans mostra fotos inéditas do batizado dos netos gêmeos, Álvaro e Antônio, filhos de Bárbara Evans

No último sábado, 6, a influenciadora digital Bárbara Evans e seu marido, Gustavo Theodoro, celebraram o batizado de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Com isso, a avô dos pequenos, Monique Evans, abriu um álbum de fotos nas redes sociais com registros inéditos do evento.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira, 8, a apresentadora compartilhou alguns cliques ao lado da filha, do genro e dos gêmeos. Monique ainda mostrou alguns cliques de pertinho dos gêmeos sendo batizados no colo de sua madrinha, além de outro dos dois sendo segurados pelos papais, que também tem outra filha, Ayla, de 2 anos.

"Muito emocionante o batizado dos meus netos António e Álvaro... amo muito!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Tudo lindo, nenéns pura fofura e você arrasando como sempre", disse um internauta. "Família abençoada", escreveu outro. "Tudo lindo", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

Saiba como foi o batizado dos filhos de Bárbara Evans

No último sábado, 06, Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, batizaram os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Os bebês, que estão com quatro meses, ganharam um festão para celebrar o momento especial, com direito a muitas flores e família com looks brancos combinando.

O visual escolhido por Bárbara foi um vestido de renda branca, com recortes na lateral e mangas bufantes, combinando com os pequenos.

No Instagram, a influenciadora mostrou detalhes da decoração, toda em tons de branco e com muitas e muitas flores. A cerimônia aconteceu numa capela toda arrumada para a ocasião; logo após, os convidados se reuniram para um almoço.

No local para o almoço após o batismo, um gramado com grandes tendas, flores brancas e verdes enfeitavam todo o espaço, que contou ainda com uma super mesa de doces em tons de verde. Já a lembrancinha foi uma vela de porcelana, personalizada com uma pintura da capela onde os meninos foram batizados. Nas mesas, a mesma pintura enfeitava os cardápios.

Clique aqui e confira as fotos do evento!