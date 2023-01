Pedro Scooby exibe foto de detalhe na filha recém-nascida

O surfista Pedro Scooby postou uma foto de um detalhe da filha Aurora, ainda na maternidade

O surfista Pedro Scooby (34) ignorou as duras críticas recebidas após sua ex-esposa Luana Piovani (46) cobrar a pensão dos filhos publicamente, e apareceu em suas redes sociais nesta terça-feira, 2, para compartilhar um clique ao passar o dia na maternidade com a filha caçula, Aurora. A bebê, que é fruto do relacionamento com a modelo brasileira Cintia Dicker (36), está internada na UTI desde o seu nascimento por causa de duas cirurgias que precisou passar.

Ele mostrou uma foto dos pés da bebê. “Mais um dia com a minha princesa. Não vejo a hora de ela ir para casa", declarou o surfista. A bebê veio ao mundo no último dia 26 de dezembro e precisou passar por duas cirurgias logo após o nascimento. Embora os detalhes da saúde de Aurora não tenham sido revelados, a positividade se mantém e a alta da pequena deve vir em breve, segundo Scooby.

Entenda a confusão com Luana Piovani:

A ex-esposa do participante da última edição do BBB, Luana Piovani, usou as redes sociais nos últimos dias para cobrar publicamente a pensão dos filhos, Dom, de 10 anos, e Bem e Liz, gêmeos de sete, que estavam no Brasil acompanhados do pai para presenciar o nascimento da irmã.

Segundo a atriz, que chegou a expor prints de conversas do Whatsapp para comprovar os fatos, Pedro esperou até o dia do pagamento da pensão para dizer que depositaria apenas o que considera “justo” e não a porcentagem acordada entre os dois. Piovani chegou a comentar ainda sobre a possibilidade do surfista pedir a guarda dos filhos.

“Não preciso do dinheiro dele, mas meus filhos precisam! Meus filhos têm direito ao mesmo nível de vida que sempre tiveram”, pontuou Piovani em uma das declarações. Em resposta a ex-esposa, o surfista comentou apenas que não é favor de “bate boca” na internet e que seus filhos são a sua maior prioridade, além de ignorar as críticas recebidas e compartilhar a foto da pequena Aurora.