Luana Piovani detona Pedro Scooby por causa de pensão: "Irresponsabilidade e incoerência"

Em novo desabafo, Luana Piovani revelou que Pedro Sccoby quer mudar o valor da pensão que paga para os três filhos

Luana Piovani (46) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, para fazer um longo desabafo. A atriz gravou um vídeo e expôs que Pedro Scooby (34) quer alterar o valor da pensão que paga para os três filhos, Dom (10) e os gêmeos Liz e Bem, de 7 anos.

"Claro que amanhã, que é o dia que o Pedro tem que depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu esta casa comigo, moro aqui com meus três filhos, mas ele acha que quem ter que arcar com o aluguel sou eu", começou ela.

Piovani ainda revelou que o surfista não quer ajudar com outros gastos que fazem parte da rotina dos herdeiros, já que ela não pode ficar em casa o dia todo por causa do seu trabalho. "A menina que trabalha em casa só trabalha até 16h, eu sou uma patroa coerente. Quando ela sai, chega a outra [menina]. Eu chego do meu trabalho 20h, alguém tem que ficar em casa com as crianças. Ele acha que não precisa pagar tudo isso", disparou.

Ela ainda falou sobre a possibilidade de Scooby pedir a guarda dos filhos. "Ele vai contratar um advogado que vai sugerir: 'Você está apto a tirar a guarda das crianças da Luana'. Eu não acho que o Pedro seja apto para criar os meus filhos mais o dele recém-nascido. Eu acho que ele precisa de mim. A gente vai ver como vai ser isso. Resta saber se, além do Dom, os outros meninos vão querer ir [morar com ele]. Ele fala errado, ele não lê, ele não prioriza isso. Ele prioriza a vida irada dele porque a gente não sabe quando vai morrer. Pedro já quis tirar o Dom da escola porque acha que o homeschooling é muito fácil. E eu bato o pé", acrescentou.

Luana Piovani diz que bancou Scooby

Já na legenda do vídeo, Piovani seguiu detonando o ex e afirmou que o bancou durante muito tempo. "A novela 'Irresponsabilidade e incoerência' segue aqui. Resta saber até quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo não pensar. Porque ignorância na idade dele, no quarto filho e com acesso à informação do jeito que ele tem, é ESCOLHA, não tem outro nome. Banquei o vida irada por muito tempo (até dentista, pense!), banquei nossos gastos com nossos filhos durante todo tempo que fui casada com ele (ah! ele pagava o aluguel da casa), agora tá achando que vou usar esse dinheiro dele comigo?", contou.

"[...] Não preciso de dinheiro dele, mas meus filhos precisam! MEUS FILHOS TEM DIREITO AO MESMO NIVEL DE VIDA QUE SEMPRE TIVERAM. Querem que mude de casa? Que mude de escola? Porque se mudar de casa tem que mudar de escola, e QUEREM QUE MEUS TRES FILHOS FIQUEM SOZINHOS E COZINHEM SUA PRÓRIA COMIDA ATéEU CHEGAR? OU MEUS PAIS DE QUASE 70 ANOS AGORA SERÃ AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A MINHA FAMÍLIA ENQUANTO TRABALHO??? Aguardo uma sugestão do vosso departamento de marketing. Sem mais, grata, A Direção", completou.

Vale lembrar que Aurora, a primeira filha de Scooby com a modelo Cintia Dicker (36). nasceu no dia 27 de dezembro.

Confira o desabafo completo de Luana Piovani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

