Tudo isso? Virginia e Zé Felipe compram carro caríssimo; saiba o valor

Virginia e Zé Felipe compram veículo de valor milionário e exibem conquista em fotos na rede social; veja o carro e quanto ele custa

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe mostrou mais uma de suas conquistas na rede social. Além de estarem construindo uma mansão, os pombinhos agora adquiriram um carro de alto valor, como compartilharam neste sábado, 16.

Em sua rede social, eles postaram fotos ao ldo do veículo de luxo que custa cerca de dois milhões de reais. O carro de alto valor é o Cadillac Escalade e que só um grupo seleto o tem. Gusttavo Lima é um dos brasileiros que possui ele.

"Mais uma conquista da nossa família! Toda honra e glória a Deus", postaram os famosos os registros ao lado da família. A influenciadora e o cantor apareceram com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, além da mãe da empresária, Margareth Serrão.

Veja o carro de Virginia e Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Nos últimos dias, a famosa ficou revoltada com os boatos criados em torno de sua parceria com Neymar. "Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Eu respeito a minha família", ameaçou ela, mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Virginia Fonseca causa ao anunciar parceria com Neymar Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca deu o que falar na quarta-feira, 06, ao anunciar o jogador de futebol Neymar Jr.como seu novo parceiro de negócios. Na rede social, a esposa do cantor Zé Felipe postou o registro com o atleta.

Usando roupões iguais, da empresa da loira, a dupla surgiu sorridente e prometendo várias novidades para o próximo anos. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a novidade e alguns até consideraram a parceira algo inusitado.

"Que Honra! O nosso craque entrou para Família. AGUARDEM 09/12/2023 iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança Ney, bora pra cima", falou Virginia Fonseca sobre ter chamado o jogador.

Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões sobre a parceria. "A coisa mais aleatória que eu vi hoje", opinaram. "Parceira de milhões", aprovaram outros.