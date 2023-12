Virginia Fonseca ameaça processar quem disser que ela tem caso com Neymar

Neymar Jr. gravou vídeo para a campanha de Natal da empresa da influencer, que é casada com Zé Felipe e mãe de duas meninas

Virginia Fonseca ameaçou durante uma live de sua marca de cosméticos, realizada neste sábado, 9, que irá processar quem disser que ela tem caso com jogador de futebol Neymar. A influencer ressaltou que é casada com Zé Felipe e que merece respeito.

"Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Eu respeito a minha família", ameaçou ela, mãe de Maria Alice e Maria Flor

Virgínia Fonseca e Neymar anunciaram, na última quarta-feira, 6, uma sociedade. A novidade repercutiu e alguns seguidores apontaram que a influenciadora e o jogador teriam tido um envolvimento amoroso no passado.

A influenciadora, então, negou a informação. “Mentira! Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer. Parem com isso gente… Admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora”, garantiu ela.

O jogador de futebol, que lançou um perfume, está participando de uma campanha de Natal da marca de Virginia, que gerou comentários após posar com ele em fotos de roupão e fazer um vídeo ao lado de Neymar. "Não posso fazer uma empresa de Natal para a minha empresa com a pessoa que entrou agora... Não é porque eu estou fazendo uma campanha que eu seja uma vagabunda", desabafou.

Ex- de Neymar, Bruna Biancardi explica o uso de aliança

Nesta noite de quinta-feira, 7, a influenciadora digital Bruna Biancardi causou alvoroço nas redes sociais. Isso porque a ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr apareceu nos stories de seu Instagram usando uma aliança no dedo, poucos dias após anunciar seu término com o craque.

Vendo a confusão que causou, a mãe da pequena Mavie, de 2 meses, voltou para esclarecer a situação. Irritada, a modelo afirmou que a joia não se tratava de uma aliança, e sim de um anel comum. "Olha, a que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui para explicar meus anéis. Caraca, ai que preguiça!", iniciou.