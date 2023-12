Irritada, Bruna Biancardi explica o uso de aliança: "A que ponto chegamos?"

Após ser flagrada usando uma aliança dias após anunciar seu término com Neymar, Bruna Biancardi explica a escolha para seus seguidores

Nesta noite de quinta-feira, 7, a influenciadora digital Bruna Biancardi causou alvoroço nas redes sociais. Isso porque a ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jrapareceu nos stories de seu Instagram usando uma aliança no dedo, poucos dias após anunciar seu término com o craque.

Vendo a confusão que causou, a mãe da pequena Mavie, de 2 meses, voltou para esclarecer a situação. Irritada, a modelo afirmou que a joia não se tratava de uma aliança, e sim de um anel comum. "Olha, a que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui para explicar meus anéis. Caraca, ai que preguiça!", iniciou.

Logo em seguida, ela afirmou que o acessório foi um presente. "Só para deixar explicado de uma vez por todas, isso aqui é anel, tá? Isso aqui não é uma aliança, foi um anel que minhas melhores amigas me deram de aniversário. Até postei no dia que todas vieram aqui, nós fizemos uma comemoraçãozinha", explicou.

Bruna ainda afirmou que a sua antiga aliança de compromisso com Neymar foi levada na invasão na casa de seus pais, que aconteceu no início de novembro. "Durante o assalto na minha casa levaram a aliança, levaram todas as minhas coisas, joias, bijuterias, todas as coisas. Então não tem nem como eu estar usando a aliança porque ela foi levada", disse ela.

Por fim, a famosa ainda pediu por sossego em sua vida. "Me deem um descansinho, por favor, tá? Parem de me xingar porque eu voltei a usar a aliança, sendo que nem aliança eu tenho. Ai, olha, que preguiça", finalizou.

Bruna Biancardi foi quem anunciou o término com Neymar Jr

No último dia 28, a influenciadora digital Bruna Biancardicolocou um ponto final na série de rumores e anunciou o fim do término do seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Em seu pronunciamento, ela afirmou que o único vínculo que ainda possui com o craque é sua filha recém-nascida, Mavie.

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.