Aliança?! Bruna Biancardi surge com anel prateado e levanta suspeitas

Poucos dias após anunciar o fim do namoro com Neymar Jr, Bruna Biancardi aparece com anel prateado e levanta suspeitas de que pode ser uma aliança

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu o que falar nesta quinta-feira, 7, ao aparecer com um anel prateado em sua mão. Na internet, os rumores levantaram suspeitas de que poderia ser a aliança de compromisso do antigo namoro dela com Neymar Jr.

Bruna anunciou o fim do namoro com Neymar no dia 28 de novembro com um post nas redes sociais. Na época, ela disse: “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada".

Porém, nesta quinta-feira, 7 de dezembro, ela reapareceu com um anel semelhante com a aliança que usava e deixou os fãs curiosos. No entanto, Biancardi ainda não se pronunciou sobre o anel.

A joia foi exibida por ela ao mostrar novas fotos com a filha, Mavie, de 2 meses de vida, nos stories do Instagram.

Bruna Biancardi fala sobre seu corpo após a gravidez

A influenciadora digital Bruna Biancardi comemorou ao começar a recuperar o seu corpo após a gestação. Nesta semana, ela contou que já reduziu o seu manequim em um tamanho apenas dois meses após dar à luz Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr, e revelou que pretende emagrecer ainda mais.

Nos stories do Instagram, a morena contou que está usando o manequim M, mas quer chegar em breve ao P, que era o tamanho de roupa que sempre usou. Isso porque, durante a gravidez, ela usou peças no tamanho G.

“Semanalmente, eu entro em contato com a nutricionista. A gente, às vezes, troca a dieta para não ficar repetitiva, mas não é uma dieta restrita, até porque eu estou amamentando. A minha saúde e da pequena vêm em primeiro lugar”, disse ela.

E completou: “Estou feliz que já voltei ao M, porque eu estava no G. Voltei pro M e já está largo! Já, já, eu volto pro P, que era o tamanho que eu usava antes”.