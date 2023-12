Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe combinam looks em dia de praia

As pequenas Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, combinam looks e arrasam na fofura em um dia de praia em família

A influenciadora digital Virginia Fonseca está passando o aniversário de sua mãe, Margareth Serrão, na Bahia ao lado de toda a sua família. E para aproveitar um dia de praia nesta quarta-feira, 13, a esposa do cantor Zé Felipe caprichou no look de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Ao lado de seu marido e suas herdeiras, a empresária fez um clique encantador dentro do mar e derreteu o coração de seus seguidores. Já no Instagram oficial de suas filhas, as Marias apareceram com roupas combinando e arrasaram no visual.

Maria Alice sorriu para a câmera ao mostrar seu lindo biquíni xadrez, além de outros acessórios super fofos como pulseiras e colares. Já Maria Flor usou um maiô com a mesma estampa e chapéu combinando. Nos registros, as duas apareceram de mãos dadas ao brincarem juntas. Flor também deixou os internautas encantados ao posar com óculos escuros e chapéu de palha enquanto brincava na areia.

"Hoje foi dia de praia para comemorar o aniversário da vovó", dizia a legenda da publicação. Nos comentários, ninguém resistiu a fofura e logo rasgaram elogios para as meninas. "Amo mais que tudo!!!", escreveu Virginia. "Lindezas! Deus abençoe", disse um seguidor. "Perfeitasss demaissss!!!!!!!", disparou outro.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Alice e Maria Flor (@mariasbaby)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca aproveita dia de praia em família com look ousado

Nesta mesma tarde de quarta-feira, 13, Virginia Fonseca também decidiu arrasar no visual para curtir o dia na praia em família. Durante sua viagem à Bahia, a influenciadora digital decidiu apostar em um look ousado para aproveitar o sol com seu marido, o cantor Zé Felipe.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor surgiu usando um vestido translúcido, com vários babados e uma grande flor no ombro, nas cores rosa, amarelo e azul. Para complementar o look, ela ainda escolheu um óculos escuros de grife, saltos plataforma e uma grande bolsa, perfeita para levar todos os seus itens de praia.

Clique aqui e confira o resultado!