Virginia Fonseca aproveita dia de praia em família com look ousado

Curtindo uma viagem à Bahia com sua família, Virginia Fonseca aproveita dia de praia com look ousado de verão; confira o resultado!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está viajando com sua família para a Bahia, onde juntos eles estão comemorando o aniversário de sua mãe Margareth Serrão, que acontece nesta quarta-feira, 13. E para os eu primeiro dia de viagem, a esposa de Zé Felipe decidiu apostar em um look super ousado para curtir a praia.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor surgiu usando um vestido translúcido, com vários babados e uma grande flor no ombro, nas cores rosa, amarelo e azul. Para complementar o look, ela ainda escolheu um óculos escuros de grife, saltos plataforma e uma grande bolsa, perfeita para levar todos os seus itens de praia.

"Prontinha", disse Virginia, que posou na frente do espelho de seu quarto, preparada para aproveitar o dia de calor com a família. Mais tarde, ela ainda compartilhou um clique com seu marido, onde exibiu seu biquíni fininho amarelo, com tiras lilás.

Confira o resultado:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Virginia Fonseca inicia comemoração de aniversário

Nesta quarta-feira, 13, a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, está completando 58 anos de vida. E em suas redes sociais, a influenciadora mostrou que a família vai comemorar a data em grande estilo com uma viagem para a Bahia. A empresária postou uma foto da família em frente ao jatinho milionário que deu de presente para Zé Felipe.

Combinando look com a aniversariante, a famosa apareceu com Maria Alice no colo enquanto o esposo surgiu com Maria Flor, toda estilosa usando óculos escuros. Dentro do avião, Margareth ganhou um bolo para iniciar a celebração.

"PA RA BÉNS pra melhor mãe do mundo! Mãe, peço a Deus todos os dias pela sua vida, não peço a eternidade, pois seria egoísmo da minha parte, mas peço pra que lhe dê muita saúde pra viver por muitos e muitos anos com a gente, pra que consiga ver seus netinhos crescerem e pra que eles aprendam muito com você, como eu e meu irmão aprendemos! Você é a minha fortaleza, meu exemplo, sinto que a cada ano que passa, me pareço mais com você em muitas atitudes e isso me deixa muito feliz e realizada! Hoje você completa 58 anos e vamos curtir juntas essa data tão especial! Que Deus lhe dê MUITA SAÚDE, felicidade, amor e paz! Eu te amo muuuuuuito, muuuuito, muuuuito! Obrigada por TUDO que fez e faz por mim e pela nossa família, eu sempre darei o meu máximo por você. FELIZ VIDAAAA MÃE, OBRIGADA POR TUDO, EU TE AMO MUITOOOO! PA RA BÉNS", escreveu Virginia para Margareth.