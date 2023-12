Mãe de Virginia Fonseca inicia comemoração de aniversário

Em seu aniversário, mãe de Virginia Fonseca combina look com a influenciadora para viajar com a família em jatinho milionário de Zé Felipe

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, está fazendo aniversário nesta quarta-feira, 13, e a influenciadora mostrou que vão comemorar em grande estilo. Em sua rede social, a empresária postou um foto da família em frente ao jatinho milionário que deu de presente para Zé Felipe.

Combinando look com a aniversariante, a famosa apareceu com Maria Alice no colo enquanto o esposo surgiu com Maria Flor, toda estilosa usando óculos escuros. Dentro do avião, Margareth ganhou um bolo para iniciar a celebração.

"PA RA BÉNS pra melhor mãe do mundo! Mãe, peço a Deus todos os dias pela sua vida, não peço a eternidade, pois seria egoísmo da minha parte, mas peço pra que lhe dê muita saúde pra viver por muitos e muitos anos com a gente, pra que consiga ver seus netinhos crescerem e pra que eles aprendam muito com você, como eu e meu irmão aprendemos! Você é a minha fortaleza, meu exemplo, sinto que a cada ano que passa, me pareço mais com você em muitas atitudes e isso me deixa muito feliz e realizada! Hoje você completa 58 anos e vamos curtir juntas essa data tão especial! Que Deus lhe dê MUITA SAÚDE, felicidade, amor e paz! Eu te amo muuuuuuito, muuuuito, muuuuito! Obrigada por TUDO que fez e faz por mim e pela nossa familia, eu sempre darei o meu máximo por você. FELIZ VIDAAAA MÃE, OBRIGADA POR TUDO, EU TE AMO MUITOOOO! PA RA BÉNS", escreveu Virginia para Margareth.

Nos últimos dias, a Virginia Fonseca ficou revoltada com os boatos criados em torno de sua parceria com Neymar. "Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Eu respeito a minha família", ameaçou ela.

Virginia Fonseca causa ao anunciar parceria com Neymar Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca deu o que falar nesta quarta-feira, 06, ao anunciar o jogador de futebol Neymar Jr.como seu novo parceiro de negócios. Na rede social, a esposa do cantor Zé Felipe postou o registro com o atleta.

Usando roupões iguais, da empresa da loira, a dupla surgiu sorridente e prometendo várias novidades para o próximo anos. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a novidade e alguns até consideraram a parceira algo inusitado.

"Que Honra! O nosso craque entrou para Família. AGUARDEM 09/12/2023 iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança Ney, bora pra cima", falou Virginia Fonseca sobre ter chamado o jogador. Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões sobre a parceria. "A coisa mais aleatória que eu vi hoje", opinaram. "Parceira de milhões", aprovaram outros.