Virginia Fonseca causa ao anunciar parceria com Neymar Jr.: 'Aleatória'

Ao anunciar novo trabalho, Virginia Fonseca causa ao aparecer com Neymar Jr. e revelá-lo como novo parceiro em negócios; veja

A influenciadora Virginia Fonseca deu o que falar nesta quarta-feira, 06, ao anunciar o jogador de futebol Neymar Jr. como seu novo parceiro de negócios. Na rede social, a esposa do cantor Zé Felipe postou o registro com o atleta.

Usando roupões iguais, da empresa da loira, a dupla surgiu sorridente e prometendo várias novidades para o próximo anos. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a novidade e alguns até consideraram a parceira algo inusitado.

"Que Honra! O nosso craque entrou para Família. AGUARDEM 09/12/2023 iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança Ney, bora pra cima", falou Virginia Fonseca sobre ter chamado o jogador.

Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões sobre a parceria. "A coisa mais aleatória que eu vi hoje", opinaram. "Parceira de milhões", aprovaram outros.

Virginia Fonseca fala sobre festa de casamento com Zé Felipe

Casados desde março de 2021 no civil, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe planejam celebrar sua união com uma grande festa de casamento. Sem planos e data definidos, o casal, que é pai das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, falaram sobre a possibilidade de realizarem a cerimônia em 2024.

Em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, durante um evento em São Paulo, Virginia foi sincerona e confessou que queria ter realizado a festa ainda neste ano. "Eu queria ter feito esse ano. Só que 2 festas de aniversário, da Maria Alice e da Maria Flor, falei não, muito dinheiro", disse ela

Logo em seguida, a loira contou quais são as condições para que o casal realize o casamento no ano seguinte. "Se eu não engravidar no ano que vem, talvez role ano que vem", confessou. Porém, a celebração não será logo no início de 2024. "Comecinho do ano é muito em cima. Não dá nem tempo de escolher o vestido de noiva. Tem que demorar uns 6 meses, 8...", disse Virginia.

Zé Felipe, que estava acompanhando a esposa, riu com a pergunta e afirmou que é ela quem manda em quando eles realizarão a festa. "É quando ela mandar! Quem sabe...", brincou ele.