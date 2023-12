Filhos de Neymar Jr. protagonizam momento fofíssimo

Em registro especial, filhos de Neymar Jr. surgem juntinhos para celebrarem os dois meses da pequena Mavie; veja o momento

Os filhos de Neymar Jr. encantaram ao surgirem juntinhos em um novo clique postado pelo jogador de futebol. Nesta quarta-feira, 06, em comemoração aos dois meses de vida da caçulinha, Mavie, o craque compartilhou o registro dos herdeiros.

Na foto, o primogênito dele, David Lucca, de 12 anos, apareceu segurando a irmãzinha no colo e babando por ela. Vestindo uma roupinha branca, a bebê surgiu dormindo e exibindo suas bochechinhas fofas.

"2 meses do nosso pacotinho", disse Neymar Jr. ao publicar o momento dos dois. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindos demais", babaram os fãs. "Que foto", exclamaram outros.

É bom lembrar que Davi Lucca vive com a mãe, Carol Dantas, na Espanha e foi visitar o pai nesta semana junto com seu irmãozinho, Valentin, de 4 anos, que é fruto do relacionamento de Carol com seu atual marido, Vinicius Martinez. Nas redes sociais, Neymar mostrou uma foto do reencontro com os meninos e exibiu para os fãs. “Estava com saudade dessas ferinhas”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar Jr está solteiro!

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr não estão mais juntos! No final de novembro, ela confirmou que os dois se separaram e o único vínculo entre eles é a filha, Mavie, de quase dois meses.

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.