Gusttavo Lima compra carro luxuoso avaliado em R$8 milhões, diz colunista

Embaixador! Gusttavo Lima adquiriu o veículo avaliado em $8 milhões durante sua viagem pelos EUA

Não é atoa que Gusttavo Lima (33) é conhecido como o embaixador! Além da mansão de 15 mil metros quadrados, o cantor é dono de uma milionária coleção de automóveis de luxo.

Na garagem de sua mansão o cantor sertanejo guarda relíquias, como: a Lamborghini Urus amarela, avaliada em R$ 3,7 milhões; a Ferrari 458 Spider, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão; a Ferrari FF avaliada em cerca de R$ 3,3 milhões; a Mercedes-AMG GT 63S, avaliada em aproximadamente R$ 2,4 milhões, entre outros.

Segundo o colunista Léo Dias, para completar a coleção, Gusttavo adquiriu mais uma raridade durante sua viagem pelos EUA com a família, dessa vez ele optou pelo modelo raríssimo da luxuosa marca britânica Rolls Royce, avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões.

"O carro foi comprado pelo cantor nos Estados Unidos para ser usado pelo artista quando ele estiver no país. O valor convertido foi de aproximadamente R$ 8 milhões", informou a assessoria de imprensa do sertanejo.

Andressa Suita e Gusttavo Lima surgem coladinhos

Casalzão! Andressa Suita e Gusttavo Lima reseolveram tiraralguns dias de férias para descansar na companhia da família nas Bahamas!

Na última semana, os pombinhos publicaram em suas redes sociais alguns cliques da viagem especial para comemorar o aniversário de Andressa. Nos registros, os dois aparecem em cenário paradisíaco se divertindo durante um passeio de barco.

Na série de registros, a musa posou sentada no colo do sertanejo, que a acolheu em seus braços. Já em outro clique, Andressa e o sertanejo esbanjaram romantismo ao posarem coladinhos na areia da praia. Eles ainda mostraram alguns tubarões ao redor do barco e iguanas na areia. "A resenha para ver que ia pular na água", brincou Andressa.