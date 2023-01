Nas Bahamas, Andressa Suita e Gusttavo Lima surgem coladinhos em passeio de barco

Curtindo férias, modelo Andressa Suita chama atenção ao posar de look de praia pink ao lado do marido, Gusttavo Lima

O casalzão Andressa Suita (35) e Gusttavo Lima (33) está curtindo dias de descanso na companhia da família nas Bahamas!

Na segunda-feira, 23, os dois compartilharam registros da viagem com os seguidores nos stories do Instagram. Nas imagens, o casal aparece curtindo passeio de barco pelo cenário paradisíaco. Em um dos cliques, a loira posou sentada no colo do sertanejo, que a acolheu em seus braços.

Em outra foto, a influenciadora digital e o embaixador posaram coladinhos na areia da praia. Esbanjando a beleza natural, a famosa chamou atenção com um biquíni pink e uma saída de praia com tecido transparente na mesma cor.

Eles ainda mostraram alguns tubarões ao redor do barco e iguanas na areia. "A resenha para ver que ia pular na água", brincou Andressa. "Eu tenho dois filhos. Tá louco?", disse ela, que completou mais um ano de vida no último dia 20. A viagem às Bahamas é parte da comemoração de aniversário de Andressa.

Confira as fotos de Andressa Suita e Gusttavo Lima nas Bahamas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima explode fofurômetro ao ser flagrado em momento de chamego com os filhos

Na segunda-feira, 23, Andressa Suita explodiu o fofurômetro ao compartilhar um registro dos filhos, Samuel (4) e Gabriel (5), curtindo um momento especial com o pai, o cantor Gusttavo Lima.

A modelo se derreteu ao flagrar o momento de chamego dos pequenos com o papai coruja. Nas imagens, o sertanejo surge sentado no banheiro enquanto capricha no visual do caçula. "Ainda bem que o pai chegou para fazer esse topete, porque a mãe leva zero jeito para isso", contou Andressa. Na sequência, Gusttavo ainda apareceu penteando os cabelos de Gabriel. "O meu topete é maior que o do papai", disse Samuel.

