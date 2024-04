Quem são os famosos brasileiros com mais seguidores? Lista impressiona

Apesar de seus muitos seguidores, Davi, do BBB 24, passa longe dos famosos brasileiros mais populares nas redes sociais; confira a lista

Desde que entrou no Big Brother Brasil 24, Davi ganhou grande visibilidade e acumulou um número impressionante de seguidores em suas redes sociais. No entanto, ele ainda está longe de ser considerado um dos famosos mais populares do Brasil. Vamos descobrir quem são os líderes da lista de brasileiros com mais seguidores no Instagram a seguir:

Craques do futebol lideram com destaque:

No país do futebol, o top três não poderia ser diferente! Liderado por três grandes esportistas brasileiros, o ranking já começa com números elevados. Neymar Jr aparece em primeiro lugar com nada menos que 220 milhões de seguidores. Em segundo lugar, Ronaldinho Gaúcho acumula 75,8 milhões, seguido por Marcelo com 67,5 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Humoristas estão no topo:

No cenário nacional, o humor também se destaca. Whindersson Nunes, que iniciou sua carreira com vídeos engraçados, se tornou um dos maiores comediantes e ocupa o quarto lugar com 59,4 milhões de seguidores. Logo após, Tata Werneck aparece como a mulher mais seguida do país, com 57 milhões de admiradores, que adoram suas caixinhas de perguntas com respostas inusitadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Atrizes e influenciadores marcam presença:

Se vamos falar de redes sociais, não podemos deixar de mencionar as influenciadores digitais de fora, assim como as atrizes, que também lucram com as publicidades atualmente. Destaques desde a infância. Atualmente, Larissa Manoela ocupa o sexto lugar com 54,3 milhões de seguidores, seguida por Maisa, que possui 48,3 milhões.

Na sequência, Virginia Fonseca, que construiu um império digital, chama atenção ao ocupar o oitavo lugar com impressionantes 46 milhões de seguidores. Já Bruna Marquezine, que também é conhecida das telinhas desde a infância e atualmente se consolidou com uma carreira internacional, acumula 45,2 milhões de seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Sertanejo segue em alta:

Em último lugar, Gusttavo Lima mostra que permanece como um dos cantores sertanejos mais relevantes. Seus 42 milhões de seguidores acompanham seu perfil não apenas para o lançamento de novas canções e datas de shows, mas também para acompanhar sua vida familiar e ostentação, incluindo carros de luxo, mansões e helicóptero.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

Quem é o participante do BBB 24 com mais seguidores?

Após os últimos acontecimentos no BBB 24, Davi bateu mais uma marca em sua rede social. Agora o motorista de aplicativo tem mais de 7 milhões de seguidores e é um dos apontados como favorito da edição para levar o prêmio. Inclusive, ele possui mais admiradores do que alguns dos famosos que já participaram do reality show.