Preta Gil e Rodrigo Godoy teriam tentado reconciliação após acontecimentos turbulentos

Após fortes desentendimentos, Preta Gil e Rodrigo Godoy teriam tentado reatar casamento

O fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy veio à tona nesta terça-feira, 18. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação.

Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer. O amigo dela, o influenciador Gominho, é quem está morando com ela após ter pedido demissão para ajudá-la.

O fim do casamento de Preta Gil teria acontecido após diversos desentendimentos. A gota d'água, segundo o jornalista Leo Dias, teria sido a traição do ex-marido com a ex-stylist da artista. Suspeitando da situação, ela até teria colocado um rastreador no carro do atleta.

Casados em regime de separação total de bens, Rodrigo deixa a relação sem nenhum centavo e teria até pedido dinheiro para a ex-mulher para iniciar nova vida.

É bom lembrar que a cantora ficou um tempo sumida das redes sociais e no domingo, 16, revelou que teve complicações durante o tratamento contra o câncer após contrair uma bactéria, que causou infecção em seu organismo e a fez parar o tratamento contra a doença no intestino.

Casamento de Preta Gil teria chegado ao fim por vários motivos

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a tão falada crise dos sete anos não teria sido o motivo do término. Conforme informações da jornalista, o relacionamento já estava abalado e algumas coisas pioraram a situação. Uma delas, foi a relação de Rodrigo com o filho da mulher, Francisco Gil, que tinha embates com o padrasto. O rapaz até estaria evitando visitar a mãe para não cruzar com o esposo dela.

Além disso, quando Preta precisou ficar internada, ela passou a administração de seus bens e contas bancárias para a madrasta, Flora Gil, o que não teria agradado nem um pouco Rodrigo. Carolina Dieckmann, grande amiga da artista até teria tirado satisfações com ele, reclamando da postura dele em uma situação tão difícil.

Outra situação apontada por Fábia Oliveira foi que Rodrigo foi visto frequentando bares badalados do Rio de Janeiro enquanto a filha de Gilberto Gil estava internada tratando o câncer no intestino, descoberto nos últimos meses.