Agora ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy deixa casamento sem um centavo

Rodrigo Godoy deixa casamento sem um centavo; cantora vive dificuldades na luta contra o câncer

Ex-marido da cantora Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy não terá dinheiro aos bens da estrela. Isso porque eles se casaram em comunhão parcial de bens - ou seja, apenas o que foi conquistado após o casamento será dividido.

Só que os dois não tem bens em conjunto que foram adquiridos após 2015, quando eles oficializaram a união. Assim, é bem provável que ele o casamento sem nada. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles, que ainda trouxe outros detalhes da separação.

Ainda de acordo com o colunista, amigos próximos do casal torciam pela separação, já que não consideravam que a cantora estava feliz em sua relação e não recebia apoio do então marido.

O fim do casamento se tornou público nesta terça-feira (18). Ele teria deixado a mansão em que morava com a cantora há cerca de um mês. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a situação

APOIO DE GOMINHO

Após o término de casamento devido a uma suposta traição por parte do marido, Rodrigo Godoy, Preta Gil teria recebido o apoio do melhor amigo, o influenciador e apresentador Gominho. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele teria largado tudo para dar apoio à cantora logo quando ela ficou doente. Agora, além da luta contra o câncer e uma septicemia, ela está abalada emocionalmente com o desfecho do casamento.

Em uma publicação feita em março, a cantora chegou a exaltar a importância que Gominho tem em sua vida. "Você que é um pouco de tudo na minha vida, né? Meu filho, meu irmão, meu colo! Um grande amigo que me apaixonei a primeira vista, com um coração acolhedor, plenamente do bem, que me mata de rir e que segura as minhas barras também", comentou.