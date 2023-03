Carolina Dieckmann posta foto antiga ao lado de Preta Gil: ''Amor purinho''

Atriz Carolina Dieckmann recorda clique de 2007 ao lado da amiga de anos, a cantora Preta Gil, que está em tratamento contra câncer

A atriz Carolina Dieckmann (44), que é heavy user de redes sociais, compartilhou uma lembrança nesta quinta-feira, 16, dia de TBT!

No ar como Lumiar da novela das sete, Vai Na Fé, da Globo, a artista usou sua conta oficial no Instagram para dividir com os fãs um clique antigo de 2007 ao lado de Preta Gil (48), sua amiga de anos que atualmente está em tratamento contra um câncer no intestino.

"Meu #tbt é amor purinho… @pretagil e eu em 2007… faz as contas aê", escreveu Dieckmann ao legendar a publicação.

"Não aguento de tanto amor!!! Juro", se derreteu Preta nos comentários. "Que lindas… amo vocês!", declarou Fran Gil, filho de Preta com o ator Otávio Muller.

Recentemente, Preta celebrou o apoio que tem recebido de seus amigos durante o tratamento. Diagnosticada com câncer no intestino no início de janeiro, ela artista compartilhou cliques em que aparece recebendo o amor e carinho de alguns amigos famosos, como Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme (39), Gominho (33) entre outros.

"Dump da amizade. Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo! É um carinho que não cessa, que vai lá no fundo do meu coração e que quando não estou bem, são eles quem me abraçam, me dão força e me seguram!", iniciou ela.

Confira a foto de Carolina Dieckmann com Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Preta Gil posta foto no hospital e faz alerta sobre a doença

Na tarde de quarta-feira, 15, Preta Gil usou as redes sociais para deixar uma mensagem de conscientização aos seus seguidores. A cantora postou uma foto em que aparece no hospital em sua quinta sessão de quimioterapia e falou sobre o março azul, data marcada pela luta contra a doença.

"Amores, hoje é dia de vestir azul! Estou no hospital fazendo meu 5º ciclo de quimioterapia, não tinha pijama azul, mas mesmo assim vim alertar para falar de um assunto importante com vocês! Hoje é dia da prevenção do câncer de intestino e colorretal junto com a @campanhamarcoazul!", começou ela.

