Em tratamento contra o câncer de intestino, Preta Gil posta foto no hospital e faz alerta sobre a doença

A cantora Preta Gil postou uma foto no hospital e contou que estava realizando o quinto ciclo de quimioterapia

Na tarde desta quarta-feira, 15, Preta Gil (48) usou as redes sociais para deixar uma mensagem de conscientização aos seus seguidores.

A cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino, postou uma foto em que aparece no hospital em sua quinta sessão de quimioterapia e falou sobre o março azul, data marcada pela luta contra a doença.

"Amores, hoje é dia de vestir azul! Estou no hospital fazendo meu 5º ciclo de quimioterapia, não tinha pijama azul, mas mesmo assim vim alertar para falar de um assunto importante com vocês! Hoje é dia da prevenção do câncer de intestino e colorretal junto com a @campanhamarcoazul!", começou ela.

Em seguida, Preta falou sobre ter descoberto a doença e um estágio menos avançado. "Como todos já sabem, estou no meu tratamento e felizmente descobri ele em um estágio menos avançado. O diagnóstico precoce salva vidas! Muitas vezes, deixamos nossos compromissos pessoais a frente da nossa própria saúde e não enxergamos os sinais do nosso corpo", acrescentou.

Depois, a cantora também fez um alerta. "Se você tiver 45 anos ou mais e também casos na família, procure um médico e faça um preventivo o quanto antes para que fique tudo bem. Além disso, uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios são sempre recomendáveis para essa prevenção. Nutrir nosso corpo de forma correta é realmente importante."

"Espalhem essa mensagem, avisem a quem vocês amam sobre a importância desse cuidado e não deixem de seguir o perfil da campanha para ficarem sempre atualizados da prevenção e de tudo relacionado ao assunto. O câncer de intestino tem 90% de chance de cura se descoberto em sua fase inicial!!! Vamos juntos?", finalizou.

Confira a publicação de Preta Gil sobre o câncer:

