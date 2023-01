Preta Gil comemora aniversário do filho Fran Gil: ''Sem você nessa vida, nem sei''

Tratando câncer, cantora Preta Gil presta linda homenagem para o filho Fran Gil e fala da música que o cantor fez para ela

Dia de festa para a família Gil! Isso porque nesta sexta-feira, 20, o filho de Preta Gil (48) está completando mais um ano de vida!

O cantor Francisco Gil, mais conhecido como Fran, fruto da relação da artista com o ator Otávio Muller (57), ganhou uma linda homenagem da mãe coruja nas redes sociais em seu aniversário de 28 anos de idade.

Preta, que está em tratamento após descoberta recente de um câncer no intestino, compartilhou o vídeo da música Meu Xodó, parceria entre mãe e filho, e celebrou a chegada de mais um ciclo do herdeiro.

"Hoje meu filho @franciscogil completa 28 anos de vida!!! Há 28 anos nascia o meu primeiro e eterno xodó!!! E ele, que sempre foi um presente na minha vida, me deu de presente essa música!!! Como ela mesmo diz: “Todo o mal pra longe daqui, pra tudo o que é bom chegar...'", iniciou, citando a canção que Fran fez para ela.

"Essa música tem um significado muito forte para mim. Foi com ela que consegui aquecer meu coração novamente, quando meu filho @franciscogil me tirou de um estado de tristeza profundo e me trouxe a alegria vital de volta, me dando ela de presente", acrescentou.

Em seguida, Preta declarou seu amor por Fran. "E é com tudo que ela representa, que venho te parabenizar pelo seu aniversário, Fran. Sem você nessa vida, nem sei. Obrigada por fazer meu olho brilhar, por ser benção e luz na minha vida. Que essa música chegue até vocês da mesma forma que chegou para mim, como um sopro de esperança. Te amo gigante, meu filho!!! Muita saúde e muito axé!!! Parabéns, meu amor", disse ainda.

Em tratamento contra câncer, Preta Gil agradece presentes

Preta Gil mostrou que está rodeada de amor no início de seu tratamento contra o câncer! Diagnosticada com um adenocarcinoma, tumor maligno no intestino, a cantora usou suas redes sociais para compartilhar alguns presentes que recebeu e agradecer o apoio de fãs, amigos e família neste momento delicado.

No primeiro registro, Preta fez uma selfie para mostrar um colar que recebeu da neta, Sol de Maria (7) filha de Fran, do relacionamento com a modelo Laura Fernandez. Feito à mão, a joia colorida simboliza a cura da cantora: “Meu colar de cura que Sol de Maria fez para vovó”, Preta legendou o clique.

