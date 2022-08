Amaury Nunes rebate polêmica com a ex-mulher, Karina Bacchi

Amaury Nunes grava novo vídeo após falar que não vê o filho há algum tempo e rebate acusações

Ex-marido de Karina Bacchi, o ex-jogador de futebol Amaury Nunes gravou um novo vídeo nas redes sociais para falar sobre a polêmica envolvendo a ex. Ele contou que não vê o filho há algumas semanas e ela rebateu. Agora, o rapaz voltou a se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais.

Amaury agradeceu pelo apoio dos amigos neste momento e explicou a sua situação. "Estou sem ver meu filho desde o dia 17 de abril. Não o vi no aniversário dele, por isso decidir o vídeo de coração aberto. Sem filtro, sem corte, muito transparente. Em relação às acusações que foram feitas, eu jamais teria feito esse tipo de acusação desse jeito. Principalmente por respeito ao nosso filho, por tudo que passamos durante cinco anos", disse ele.

Logo depois, ele contou: "Compartilhamos momentos maravilhosos e obstáculos. Não precisei apagar nenhum vídeo ou foto, não bloqueei comentário. As pessoas que conviveram com a gente, minha família, a família dela, nossos amigos, as funcionárias que viviam com a gente em casa... Todas as pessoas sabem da minha índole, do meu caráter, do pai que fui e sou para o nosso filho. Espero que a gente consiga resolver a situação sem mais polêmicas, brigas, insinuações".

Por fim, ele mandou um recado para a ex. "Que você tenha discernimento, que a gente possa retomar a nossa convivência o quanto antes. E que no Dia dos Pais, ele possa passar com o pai dele", afirmou.

Karina Bacchi rebateu as declarações do ex-marido

Nas redes sociais, Karina Bacchi não ficou quieta e decidiu comentar as declarações do ex-marido na última segunda-feira. "As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porque, não é à toa, que a justiça diz o contrário", disparou a loira. Religiosa, ela terminou falando: "Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família".

Fim do casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

Nos últimos meses, Karina Bacchi confirmou o fim de seu relacionamento com Amaury Nunes, com quem ficou casada por quatro anos.

A atriz e o empresário se converteram e estavam indo na mesma igreja, contudo, algumas divergências de pensamentos teriam acabado afastando os dois. Amaury Nunes então rebateu os rumores sobre os motivos da separação. “Boa tarde, resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação a mim e à Karina. Muito do que eu vi e li principalmente em relação ao que foi dito sobre a Karina, eu afirmo que não é verdade”, falou o ex-jogador.

