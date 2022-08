Ex de Karina Bacchi, Amaury Nunes, manda recado para o filho: ''Hoje não posso estar com você''

No aniversário de Enrico Bacchi, Amaury Nunes se emocionou ao dizer que não pode ver o garoto

O ex-marido de Karina Bacchi, Amaury Nunes, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira, 08, para mandar um recado no aniversário de Enrico Bacchi. Sem poder ver o filho, o ex-jogador apareceu emocionado falando para o garoto uma declaração especial.

"Um dia muito especial para mim, principalmente nos últimos cinco anos, porque é o dia que eu comemoro o aniversário do meu filho, conheci ele com vinte dias e comemorei todos os mesversários", comentou sobre ter acompanhado o crescimento do garoto e todas as celebrações até os quatro anos dele.

Recém-separado de Karina Bacchi, Amaury Nunes lamentou que não pode ver Enrico Bacchi. "Hoje não posso estar com você, não estou com você, porém gostaria de te mandar essa mensagem, porque se não for hoje, quem sabe daqui alguns meses possa ver essa mensagem", gravou na esperança do garoto ver o vídeo.

"Saber que tem um pai que te ama, que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e que deseja muito o seu bem... Meu amor por você é incondicional, não depende de nada e nem de ninguém, vou sempre te amar... Independente das diferenças que hoje o seu pai e a sua mãe têm", declarou o ex-atleta. Ele ainda acrescentou: "O meu amor por você também é atemporal, não depende do tempo que eu fico sem te ver".

Além de desejar coisas boas para o menino, Amaury Nunes ainda deixou em aberto para ele o procurar quando tiver vontade. Ofereceu-se para passear, levar à escola e fazer outras brincadeiras que estavam acostumados.

O fim do casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

Nos últimos meses, Karina Bacchi anunciou o fim de seu relacionamento com o ex-jogador Amaury Nunes, com quem ficou casada por quatro anos. Na época, o motivo da separação teria sido a religião que a loira começou a seguir.

A atriz e o empresário se converteram e estavam indo na mesma igreja, contudo, algumas divergências de pensamentos teriam acabado afastando os dois. Amaury Nunes então rebateu os rumores sobre os motivos da separação e disse ser um assunto que só cabe a eles. “Boa tarde, resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação a mim e à Karina. Muito do que eu vi e li principalmente em relação ao que foi dito sobre a Karina, eu afirmo que não é verdade”, falou o ex-jogador.

