Chega ao fim o casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes, diz colunista

A atriz Karina Bacchi e o ex-jogador Amaury Nunes estavam casados há 4 anos

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 17h48

O casamento de Karina Bacchi (45) e Amaury Nunes (39) chegou ao fim após quatro anos!

Segundo o colunista Leo Dia, do Metrópoles, a atriz e o ex-jogador de futebol estão separados há um mês e já assinaram o divórcio.

Amigos próximos ao casal confirmaram ao jornalista que apesar deles terem conseguido driblar uma crise no ano passado, desta vez o término da relação é definitivo.

Ainda segundo a publicação, Karina estaria vivendo um período de fanatismo religioso, um dos motivos para que sua relação com Amaury tenha sido afetada. A atriz e o empresário se converteram e estavam indo na mesma igreja, mas algumas divergências de pensamentos acabou afastando os dois.

Além disso, ela está muito focada na religião e decidiu se afastar de alguns amigos e viver uma vida dedicada a Deus, passando seu maior tempo na igreja e sempre envolvida em núcleos religiosos.

Crise no casamento

No ano passado, Amaury Nunes expôs a crise no relacionamento em um post em que comemorava a Páscoa. Em seu feed, ele postou uma foto com Enrico e contou que ele e Karina estavam passando por uma fase bem difícil. Segundo ele, a fase tem a ver com diferenças e alguns obstáculos.

"Em primeiro lugar uma ótima páscoa à todos. Bom pessoal, tenho recebido bastante mensagem perguntando o porque eu e a Karina não estamos mais postando tantas fotos e vídeos juntos recentemente. Então resolvi compartilhar essa mensagem aqui com vocês para explicar. Vocês que seguem a gente aqui, ficaram acostumados à ver a gente compartilhando praticamente tudo, momentos felizes, como as nossas viagens, nosso dia a dia, dicas, sugestões, brincadeiras, posts de trabalhos, e etc...", escreveu.