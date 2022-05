Amaury Nunes rompe o silêncio após se separar de Karina Bacchi

Ex-marido de Karina Bacchi, Amaury Nunes escreve recado após separação e pede respeito: 'Só nós dois sabemos realmente tudo que passamos'

O empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes (39) compartilhou um recado nas redes sociais para se pronunciar sobre o fim do casamento com a apresentadora Karina Bacchi (45). A separação foi revelada na semana passada e ele decidiu falar sobre o assunto para pedir respeito neste momento da vida deles.

Amaury rebateu os rumores sobre os motivos da separação e disse que é um assunto que só cabe ao ex-casal. “Boa tarde, resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação a mim e à Karina. Muito do que eu vi e li principalmente em relação ao que foi dito sobre a Karina, eu afirmo que não é verdade”, disse ele.

E completou: “Nós nos separamos sim, mas o respeito, carinho e admiração continuam. Não façam julgamentos, ou busquem motivos e culpados. Só nós dois sabemos realmente tudo que passamos. Neste momento eu peço respeito e a compreensão de todos. Que Deus siga nos dando sabedoria e iluminando nossos caminhos”.

Karina Bacchi desmente rumor após a separação

Há poucos dias, Karina Bacchi foi alvo de rumores de que estaria lendo a bíblia durante 10 horas por dia. Porém, ela desmentiu na web.

"Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho. Arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola. Almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora", disse ela no Instagram.

Então, ela completou: "Ser cristã não é sobre o 'tempo de Bíblia' que dedicamos e sim o quanto a compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano. Não importa se você lê a Bíblia 10 minutos ou 10 horas por dia. Importa sim o quanto a vivencia. 24 horas seria o ideal".