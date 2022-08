Karina Bacchi rebate ex-marido sobre não poder ver o filho: ''Justiça diz o contrário''

Após Amaury Nunes gravar vídeo falando que não pode ver o filho, Karina Bacchi rebateu comentando no post

Nesta segunda-feira, 08, o ex-marido de Karina Bacchi, Amaury Nunes, compartilhou um vídeo parabenizando o filho, Enrico Bacchi. No registro, o ex-jogador lamentou por não poder ver o garoto após ter participado de todas as comemorações desde os 20 dias de vida dele.

"Hoje não posso estar com você, não estou com você, porém gostaria de te mandar essa mensagem, porque se não for hoje, quem sabe daqui alguns meses possa ver essa mensagem", começou o ex-jogador no vídeo.

Ainda na publicação, Amaury Nunes falou para o garoto que as diferenças com a ex-mulher não influenciam em seu sentimento e que seu amor é atemporal. Ele ainda deixou em aberto para ele procurá-lo quando quiser.

Ao ver a declaração do ex-esposo, Karina Bacchi não ficou quieta e decidiu comentar. "As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porque, não é à toa, que a justiça diz o contrário", disparou a loira. Religiosa, ela terminou falando: "Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família".

O ex-esposo de Karina Bacchi, Amaury Nunes, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira, 08, para mandar um recado no aniversário de cinco anos de Enrico Bacchi. Sem poder ver o filho, ele apareceu emocionado falando para o garoto uma declaração especial.

Fim do casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

Nos últimos meses, Karina Bacchi confirmou o fim de seu relacionamento com Amaury Nunes, com quem ficou casada por quatro anos.

A atriz e o empresário se converteram e estavam indo na mesma igreja, contudo, algumas divergências de pensamentos teriam acabado afastando os dois. Amaury Nunes então rebateu os rumores sobre os motivos da separação. “Boa tarde, resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação a mim e à Karina. Muito do que eu vi e li principalmente em relação ao que foi dito sobre a Karina, eu afirmo que não é verdade”, falou o ex-jogador.

