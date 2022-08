Paola Carosella relembra belezas de Salvador em álbum de fotos: ''Favorito''

Em dia de tbt, chef Paola Carosella relembra as belezas de Salvador, Bahia, e impressiona com seu dom para fotografias

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 14h00

A chef e apresentadora Paola Carosella(49) usou as redes sociais na última quinta-feira, 18, para compartilhar um dos seus lugares favoritos no mundo: Salvador, Bahia. Entrando na corrente do tbt, ela recordou as belezas da capital baiana em uma postagem encantadora.

No carrossel de imagens, que também mostra a beleza da escritora com peças de roupas claras e delicadas, traz um olhar diferente da cidade pela lente das câmeras da estrela argentina.

"Chega o frio em São Paulo e já me dá saudade da Bahia. Me conta aqui que lugar de Salvador é o favorito de vocês?", escreveu ela na legenda ao compartilhar a postagem no Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de exaltar a beleza da chef de cozinha: "Você é maravilhosa! Tão leve", disse uma seguidora. "Você tem talento para fotografias", pontuou outro. "Paola vamos fazer uma viagem juntas", disse uma terceira fã.

