Isabelle revela o que vai fazer com o prêmio do BBB 24: ‘Anitta da Amazônia’

Terceira colocada no BBB 24, Isabelle já sabe como vai gastar o dinheiro do prêmio e comemora fama fora do reality show

Apesar de ter ficado em terceiro lugar no Big Brother Brasil 24, Isabelle levou uma bolada para casa e já tem planos para usar o dinheiro fora do reality show. Além do prêmio de R$ 50 mil pelo seu lugar no pódio, a manauara planeja aumentar ainda mais seus ganhos com a fama e até brinca que está se sentindo a 'Anitta da Amazônia'.

Em entrevista ao jornal O Globo, Isabelle entregou que pretende mudar a vida da família com o dinheiro que ganhou após o confinamento, além de financiar uma cirurgia para a mãe: "Eu quero comprar uma casa, sair do aluguel. Quero estruturar financeiramente a minha família, ajudar a minha mãe, que tem que fazer uma cirurgia”, a dançarina revelou.

Na sequência, a ex-sister contou que já definiu um prazo para organizar as mudanças em sua vida pessoal e que pretende continuar trabalhando, mas em uma área diferente: “Eu vou ter até julho para resolver tudo isso, mais ou menos.Influenciadora já estou sendo, graças a Deus. Eu queria muito trabalhar com televisão”, disse a amazonense.

Isa ainda mostrou que está aberta para novas oportunidades nas telinhas: “Gosto de apresentar, gosto muito de falar com o povo, gosto muito de comunicação”, Cunhã completou. Por fim, ela revelou que já tem contratos e parcerias em suas redes sociais: "Estou fechando. Estou me sentindo a Anitta da Amazônia", a manauara comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Nogueira (@isabellenogueiraoficial)

Vale lembrar que, além do prêmio pelo terceiro lugar, Isabelle acumulou outros prêmios ao longo do jogo. Entre as dinâmicas, a ex-participante recebeu um notebook, uma televisão Smart e uma viagem para ela e um acompanhante, assim como Matteus, que também vai poder desfrutar de um destino nacional ao lado de alguém especial.

Além disso, a cunhã-poranga faturou R$ 59,5 mil na casa, sendo uma grande porcentagem da liderança que dividiu com Beatriz nos primeiros dias de programa: enquanto a vendedora do Brás ganhou uma festa especial a chance de colocar um rival no Paredão, Isabelle ganhou R$ 44,5 mil após abrir mão da Prova do Líder.

Matteus manda a real sobre seu relacionamento com Isabelle:

Tem futuro? Na reta final do BBB 24, os finalistas Matteus e Isabelle engataram em um romance, que continuou até mesmo fora do reality show da Globo. E nesta quarta-feira, 24, o ex-brother mandou a real sobre como está a sua relação com a cunhã atualmente ao responder perguntas de fãs em um vídeo compartilhado no seu perfil oficial do Instagram.