Paola Carosella revela que tem vontande de voltar para a televisão

Em entrevista para um podcast, a chef revelou que gostaria de voltar para a TV com um projeto diferente

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 21h38

Nesta quarta-feira, 18, Paola Carosella (49) revelou em entrevista que tem vontade de voltar para a televisão após sua saída do Masterchef.

Durante sua participação no DiaCast, a chef revelou que pretende voltar para as telas, mas de um jeito diferente: "Eu adoraria voltar para a TV, mas eu não sei se quero realities ou coisas assim. Eu adoraria que alguém me chamasse para fazer algo que não envolva cozinha".

A ex jurada do Masterchef Brasil ainda disse que o novo trabalho na TV tem que ser desafiante para ela: "Se você me perguntar eu quero voltar, sim. Mas tem que ser desafiante. Então eu gostaria que me colocasse em um lugar incômodo, diferente. Não necessariamente aquilo que eu conheço".

Os fãs da chef de cozinha chegaram a sugerir um programa em que Paola pudesse fazer parte. "Paola seria incrível no Saia Justa", disse uma seguidora referenciando o programa do canal GNT apresentado por Astrid Fontenelle (61) e Sabrina Sato (41).

Atualmente, Paola posta vídeos de receitas semanalmente em seu canal do YouTube que já conta com mais de 1 milhão de inscritos.

A volta do Masterchef!

Na última terça-feira, 17, a nova temporada do Masterchef Brasil foi ao ar e agitou os internautas que estavam ansiosos para a volta do reality .

No primeiro episódio, os participantes tiveram que enfrentar a temida prova da Caixa Misteriosa e prepararem pratos típicos de diversas regiões do país.

A chef Helena Rizzo (44) entrou no lugar de Paola Carosella e fica ao lado de Henrique Fogaça (48), Erick Jacquin (57) e Ana Paula Padrão (56).