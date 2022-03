Astrid Fontenelle fala sobre as novas parceiras no 'Saia Justa': ''Vai ser incrível''

Nas redes sociais, Astrid Fontenelle falou sobre a nova temporada do programa 'Saia Justa', que terá novas apresentadoras

Astrid Fontenelle(60) está muito feliz com a chegada da nova temporada do programa Saia Justa, do GNT.

A atração estreia no dia 30 de março e terá novas apresentadoras: Sabrina Sato (41), Luana Xavier (34) e Larissa Luz (34).

No feed do Instagram, Astrid compartilhou fotos das novas parceiras e deu as boas-vindas. "Novo Saia Justa! Coloquei roupa boa pra anunciar a nova temporada do Saia Justa que a partir do dia 30 desse mês chegará com novas Saias. @larissaluzeluz , @luaxavier e @sabrinasato, serão minhas novas parceiras nessa jornada de aprendizado e diversão que é esse programa", começou ela.

Em seguida, Fontenelle também fez um agradecimento as antigas apresentadoras do programa: Mônica Martelli (53), Pitty (44) e Gaby Amarantos (43). "Nesse ano que o Saia Justa completa 20 anos, sou puro agradecimento a quem começou a trilhar esse caminho. E sou grata, muito grata por ter tido parceiras tão entregues como @monicamartelli, @pitty e @gabyamarantos. Uma vez Saia, sempre Saia!!", acrescentou.

A apresentadora finalizou a publicação confessando que está bastante empolgada para a nova temporada da atração. "E Larissa, Luana e Sabrina, louca por esses nossos encontros semanais!!! Vai ser incrível conhecer melhor cada uma, cada história, cada emoção, junto com nossa audiência. @gnt , obrigada, muitíssimo obrigada. Dia 30 de março, tudo novo, de novo", completou.

