Estreia de 'MasterChef 2022' agita internautas na web: "Finalmente"

Internautas assistiram a estreia do reality MasterChef na última terça, 17 e agitaram a web

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 09h32

Na última terça-feira, 17, os espectadores conheceram a nova temporada de MasterChef, reality culinário queridinho dos amantes de TV.

Na dinâmica da semana, os 16 participantes se depararam com a temida Caixa Misteriosa, e se ao abrirem, deram de cara com um prato típico de sua região, mas, como o reality é um caixinha de surpresas, os cozinheiros tiveram que trocar de lugar e sair da zona de conforto.

Os participantes que não se destacaram na primeira prova do dia tiveram que se enfrentar na Prova de Eliminação, e os cozinheiros precisaram reproduzir um prato de Jacquin, coelho recheado.

Quem levou pior foi Fernanda, que não foi poupada das críticas dos chefs, e foi a primeira eliminada do programa.

Na web, diversos internautas se animaram com a estreia do reality, e a hashtag #MasterChefBR ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Veja a repercussão de MasterChef na web:

Tu sabe que o Brasil te ama Helena Rizzo! ❤️😍

#MasterChefBRpic.twitter.com/R0DkY2cOEK — Alexis Gabriel Madrigal (@contatomadrigal) May 18, 2022

Nova temporada do MasterChef e eu já tô assim #MasterChefBrpic.twitter.com/6ofwL9Dem6 — The Secrets of Victor (@_Victor137) May 18, 2022

esperando quem vai entregar os pi dessa temporada igual a helena entregava #MasterchefBRpic.twitter.com/M0S7PVXCWx — sac helena furtado sdds da mami era (@xowkyz) May 18, 2022