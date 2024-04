Ex-BBB Isabelle diz que precisa ir ao médico: ‘Não consegue fechar’

Ex-BBB Isabelle revela que precisa passar por exames após fazer prova de resistência no BBB 24: ‘Fazer um raio-x’

A ex-BBB Isabelle Nogueira, que ficou em terceiro lugar no BBB 24, da Globo, contou que quer passar por uma bateria de exames após o reality show. Em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, ela revelou que ficou com um tremor na mão após realizar uma prova de resistência e quer passar por exames.

Ao ser questionada se quer realizar procedimentos estéticos após a fama nacional, ela negou e disse que quer apenas cuidar da saúde. "Eu só quero treinar, fazer alguns exames de sangue, porque lá dentro eu passei um pouco mal, tive crises de gastrite. Preciso ver como está essa gastrite, o sistema nervoso... Sinto tremor na mão desde a prova de resistência que eu fiz com a Bia, porque a gente ficava segurando com o punho, e a minha mão não consegue fechar por completo. Preciso fazer um raio-x ou algo com relação a isso, mas procedimento estético não", afirmou ela.

Então, Isabelle ainda falou sobre a repercussão de um vídeo antigo dela enquanto estava confinada no reality show. Ela contou que vê apenas a evolução do seu crescimento e não vê muitas mudanças estéticas. "Não, muita (diferença) não. Ali a gente vê uma menina, adolescente, e agora a gente vê uma mulher que treina, que começou a fazer dieta, que emagreceu, o percentual de gordura diminuiu. Não vejo tanta diferença. Sempre amei treinar, mas depois daquele vídeo foi que eu entrei mais na musculação. Naquele vídeo eu era muito adolescente ainda", afirmou.

Isabelle falou da amizade com Davi após o BBB 24

A sister Isabelle ficou em terceiro lugar na grande final do BBB 24, da Globo, e foi entrevistada no programa Bate-papo BBB, da Globo, durante a madrugada desta quarta-feira, 17. Na conversa, ela foi questionada sobre sua amizade com Davi ao longo do confinamento.

Os apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza perguntaram se ela pensou em desistir de ser amiga dele ao longo do reality show e ela negou. Isabelle garantiu que não pensou em se afastar do brother.

"Quando eu pensei no começo, acho que estou entrando muito na vida de outra pessoa. Ao mesmo tempo eu vi que ele conversava muito comigo. De pensar em jogar contra o Davi, jamais. Ou estar longe dele, não existe essa possibilidade”, disse ela.

Então, ela disse que se afastou de pessoas por causa de Davi, e deu um exemplo. "Eu gostava muito da Wanessa, mas eu vi que ela tinha o embate com Davi e não dava para a gente prosseguir na amizade. Se vocês são amigos, não vão concordar em tudo. Se vocês se amam e se gostam, vão continuar se falando. Em uma amizade verdadeira não existe soltar a mão”, declarou.

Em outro momento, Isabelle viu quantos seguidores ganhou durante o Big Brother. Ela tinha pouco mais de 200 mil seguidores e ultrapassou os 4 milhões. "É muita gente! Égua, é muita gente. Meu Deus do céu! Obrigada. Estou muito feliz”, disse ela.