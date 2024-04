Lexa abre álbum de fotos de viagem à Correia do Sul: "Experiência fantástica"

A cantora Lexa postou algumas fotos de sua viagem à Coreeia do Sul e falou sobre a experiência de conhecer uma cultura diferente

A cantora Lexa usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 22, para mostrar algumas fotos que tirou durante sua viagem. Após passar alguns dias no Japão, a artista foi para a Correia do Sul.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a noiva do ator Ricardo Vianna aparece de shorts, jaqueta, boné e óculos escuros em meio a um cenário todo colorido, e na legenda, ela confessou que ama viajar e conhecer culturas diferentes.

"Que experiência fantástica conhecer a Coreia do Sul! Meu hobby favorito é viajar e conhecer diferentes culturas. Obrigada, Deus por mais essa benção!", escreveu Lexa na legenda da publicação.

Em fevereiro, Lexa publicou o vídeo do momento em que realizou o seu sonho de presenciar o fenômeno da Aurora Boreal. A cantora escolheu como destino a Noruega para realizar o sonho. "Da vontade de chorar postando esse vídeo. Deus com o seu imenso amor me fez sonhar e realizar! Eu trabalho tanto e eu sei que sou merecedora de viver momentos como esse. Quero voltar e ver ainda mais", escreveu ela na ocasião.

Confira a publicação:

Lexa desabafa após comentários maldosos em foto com noivo

No começo do mês, Lexa desabafou em seus stories do Instagram após receber comentários maldosos em uma foto postada com Ricardo Vianna em seu perfil. Os dois estão juntos desde outubro de 2023 e ficaram noivos em fevereiro deste ano durante uma viagem romântica.

Comentários dizendo que os dois não iam dar certo ou durar muito tempo foram vistos na postagem. "Por que as pessoas não cuidam das duas próprias vidas? Se você não tem nada bom pra dizer... fique em silêncio", começou a cantora. "Tem gente que torce pelo seu fracasso... que horror... como se você tivesse que ser infeliz como eles", escreveu. Na sequência, postou um corte de uma fala de um coach que conta sobre comentários que não deveriam ser ditos. Saiba mais!