Lexa posta vídeo realizando sonho e comemora nas redes sociais

“Eu sei que sou merecedora”, escreveu Lexa na legenda do post do momento em que ela realiza o sonho de ver Aurora Boreal pela primeira vez

Lexa publicou nas redes sociais nesta terça-feira, 27, o vídeo do momento em que realizou o seu sonho de presenciar o fenômeno da Aurora Boreal. A cantora escolheu como destino a Noruega para realizar o sonho.

Na legenda do post a cantora agradeceu a oportunidade e falou o quanto trabalhou para poder realizar seus sonhos: "Da vontade de chorar postando esse vídeo. Deus com o seu imenso amor me fez sonhar e realizar! Eu trabalho tanto e eu sei que sou merecedora de viver momentos como esse. Quero voltar e ver ainda mais", escreveu ela sobre o seu sentimento.

Os fãs da cantora comemoraram a conquista nos comentários do post: “Ahh que tuuuuuudo!! Parabéns!! Vc merece tudo de melhor e realizar todos os seus sonhos!!”, escreveu uma, “Deve ser surreal a sensação!”, comentou uma, “Tudo! E ainda foi pedida em casamento lá, demais!!”, escreveu a terceira, celebrando também o noivado da Lexa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Tá noiva! Lexa é pedida em casamento

Lexa está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna durante a viagem de férias deles para a Noruega. Nesta segunda-feira, 26, ele mostrou que fez o pedido de noivado durante um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal.

Nas imagens, ele apareceu ajoelhado na frente dela em frente a uma paisagem com neve. "ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!!", disse ele.

E completou: "Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo!!!!!!".

Os dois estão juntos desde o segundo semestre de 2023.