Nos Alpes Franceses, Alok aproveita passeio de snowboard com Romana Novais

DJ Alok publica lindos registros durante passeio de snowboard com a esposa, Romana Novais

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h25

Alok (30) atualizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 10, com mais registros da sua viagem com Romana Novais para os Alpes Franceses.

O DJ compartilhou uma sequência de cliques durante um passeio de snowboard na companhia da esposa, que celebrou os seus 31 anos no local e ainda ganhou uma bela surpresa do maridão.

Na imagem, os pais de Ravi (2) e Raika (1) trocam um olhar apaixonado diante da paisagem de tirar o fôlego.

"Winter Love [Amor de inverno]", escreveu o artista na legenda.

Os admiradores dos pombinhos foram só elogios nos comentários: "Que casalzão é esse", "Lindo de ver", "Que foto mais linda", "Arrasam demais", dispararam.

CONFIRA OS REGISTROS DE ALOK E ROMANA NOVAIS