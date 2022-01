Romana Novais compartilha cliques na praia com a família e Alok se derrete: ''Te amo, minha princesa''

Médica e influenciadora digital Romana Novais aproveitou dia de praia na companhia do marido, Alok, e dos filhos, Ravi e Raika

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 09h00

Romana Novais (30) encheu seu feed de amor ao postar novos cliques em família!

A médica postou uma série de registros de dia de praia na companhia do marido, Alok (30), e dos filhos, Ravi (2) e Raika (1).

Nas fotos, publicadas em seu feed no Instagram, na quinta-feira, 27, a influenciadora digital posou em clima de romance com o amado, com direito a beijo à beira-mar. Em um dos cliques, o casal posou sorridente com os herdeiros.

O corpão de Romana Novais chamou atenção da web. Ela surgiu usando um biquíni brilhante e exibiu suas curvas perfeitas e a barriga sarada.

Nos comentários, Alok se declarou para a esposa: "Te amo, minha princesa. Obrigado por tudo!", agradeceu ele. "Lindos", elogiou Marina Ruy Barbosa. "Que corpão!", destacou Andrea Santa Rosa. "Gente, dentro dessa barriga aí coube um bebê? Hahahah que mulher! Que família!", questionou uma seguidora, em tom de brincadeira.

Confira os momentos de Romana Novais e Alok em família: