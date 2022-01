Com look estiloso, Romana Novais surge sorridente na praia e arranca elogios da web: ''Sereia linda''

Médica Romana Novais, esposa do DJ Alok, postou registro em que aparece deslumbrante na beira do mar com biquíni vermelho

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 08h02 - Atualizado às 08h32

Romana Novais (30) arrancou elogios dos seguidores nas redes sociais ao postar novo clique!

Curtindo dias de descanso perto do mar, a médica compartilhou um registro em que aparece na praia.

Na quarta-feira, 26, a influenciadora digital, que é casada com o DJ Alok (30) e tem dois filhos, Ravi (2) e Raika (1), surgiu deslumbrante e sorridente andando pela areia. Esbanjando estilo, a gata apostou em um biquíni vermelho e completou o look com uma saia toda recortada na mesma cor. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, é possível ver o corpaço da dermatologista.

"Daqueles dias lindos de verão…", escreveu a gata na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza de Romana Novais. "Linda", elogiou Andressa Suita (33). "Uma sereia linda", disse uma. "Que mulher praiana. O seu sorriso é contagiante, maravilhosa", destacou outra. "Uma deusa", disse mais uma.

Recentemente, Romana mostrou detalhes da festa de 2 aninhos do primogênito, que teve o tema Universo, e se declarou para Ravi na web! "Decidi os detalhes da festa duas semanas antes de acontecer (isso é bem normal por aqui) e aceitaram esse projeto e entregaram muito mais do que eu esperava. Que sonho de festa! Obrigada, Sa, eu sei que sou uma cliente exigente e te deixo maluquinha, mas no final sempre dá certo. Lu, sem palavras pra esses docinhos… (São tão perfeitos que nem parece que são de comer)”, contou ela, agradecendo às responsáveis pela arrumação.

"Filho, mamãe só quer agradecer a Deus pela sua vida e dizer que depois que você chegou a nossa vida faz mais sentido. Desejo que papai do céu te proteja e que você seja infinitamente feliz. Me emociono de ver o menino alegre, carinhoso e sensível que você é. Que você não perca nunca esse brilho no seu olhar porque é ele que me motiva ser uma pessoa melhor todos os dias. Feliz aniversário. Mamãe tem muita coisa bonita p/ te apresentar nessa vida. Te amo, meu amor!", se derreteu a mamãe coruja.

Confira o clique de Romana Novais à beira-mar: