Carlinhos Maia faz tratamento com sêmen de salmão. Saiba os benefícios

Carlinhos Maia surpreende ao fazer um tratamento facial com esperma de salmão e revela quais são os benefícios para a pele

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu seus seguidores ao contar um tratamento estético que começou a fazer. Ele disse que fez um procedimento que usa esperma de salmão para cuidar de sua pele do rosto.

O artista fez uma aplicação de PDNR (Proteína de Desnaturação Não Regulada) que usa o semên do salmão. Nas redes sociais, o profissional que fez o procedimento no influencer contou os benefícios. “O PDNR é extraído do esperma do salmão, então é a parte de estética regenerativa, é o PDNR, ele vai entrar na sua célula e vai fazer com que sua célula produza mais colágeno, elastina… Vai proporcionar mais viço, melhorar os poros, tudo melhora”, disse.

Vale lembrar que Carlinhos Maia não é o primeiro a fazer este tipo de tratamento. Há pouco tempo, a mãe do ator João Guilherme, Naira Ávila, contou que também é adepta do tratamento com sêmen de salmão, o PDRN. Este tratamento promove o rejuvenescimento, potencializa a hidratação e a elasticidade da pele. Ele pode ser usado em todos os tipos de pele.

Outra famosa que aderiu ao procedimento é a atriz Jennifer Aniston. Durante a entrevista, a artista contou que também ficou em choque ao descobrir o tratamento, indicado por uma esteticista para estimular o rejuvenescimento da pele: "Primeiro eu disse: 'Você está falando sério? Onde eu vou encontrar esperma de salmão?”, disse a loira. Apesar do choque, Jennifer admitiu que aderiu a técnica e que faz uso de produtos com o ingrediente diferentão em sua rotina de beleza.