Jennifer Aniston choca ao revelar segredo de beleza inusitado: ‘Esperma de salmão’

Como assim? Jennifer Aniston abre o jogo sobre procedimentos estéticos e revela conselho para se manter sempre jovem

A atriz Jennifer Aniston segue cada vez mais bonita desde que ganhou notoriedade pelo icônico papel de ‘Rachel Green’, personagem da série ‘Friends’. Em recente entrevista ao Wall Street Journal, a beldade deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar um conselho de beleza inusitado: o uso de esperma de salmão.

Durante a entrevista, a artista contou que também ficou em choque ao descobrir o tratamento, indicado por uma esteticista para estimular o rejuvenescimento da pele: "Primeiro eu disse: 'Você está falando sério? Onde eu vou encontrar esperma de salmão?”, disse a loira, que atualmente estrela a série 'The Morning Show'.

Apesar do choque, Jennifer admitiu que aderiu a técnica e que faz uso de produtos com o ingrediente diferentão em sua rotina de beleza. Além disso, a estrela também abriu o jogo e revelou que realiza procedimentos estéticos, como a aplicação de peptídeos semanal para manter a pele renovada e sempre jovem.

Por fim, a estrela desabafou que embora seja adepta dos cuidados, prefere não receber elogios por sua idade e destacou que está em sua melhor fase em seus 54 anos: “Estou em melhor forma do que quando tinha 20 anos. Sinto-me melhor em minha mente, corpo e espírito. Está tudo 100% melhor”, completou Jennifer.

Além de ganhar destaque na série dos anos 90, Jennifer já protagonizou diversos filmes, como as comédias ‘Família do Bagulho’ e ‘Separados pelo casamento’. Além disso, a estrela já protagonizou diversas produções românticas ao lado do ator Adam Sandler, como ‘Esposa de Mentirinha’ e ‘Mistérios em Paris’.

