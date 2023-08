Anos depois, Jennifer Aniston assume sentimentos por colega de 'Friends'

Jennifer Aniston ainda confessou que beijá-lo durante as cenas era 'bem agradável'

Anos depois após o final da icônica sitcom dos anos 90, a atriz Jennifer Aniston finalmente confessou seus sentimentos pelo colega David Schwimmer, intérprete de seu par romântico em ‘Friends’. A estrela de 54 anos não apenas confirmou seu crush no amigo como disse que beijá-lo era “bem agradável”.

Aniston lembrou de sua química e de sua relação com o amigo em entrevista ao podcast ‘Live With Kelly and Mark’. Uma das apresentadoras do programa disse para a loira: “Você e o David, no começo [de ‘Friends’], tinham um crush”. A atriz não hesitou na resposta: “Sim, nós tínhamos. Nós deixávamos acontecer na televisão”.

Sobre o primeiro beijo de o primeiro beijo de Rachel e Ross, exibido na segunda temporada de ‘Friends’, Aniston disse: “Foi bem agradável, na verdade”, relembrou, “Nós apenas canalizamos todo o nosso amor e a nossa adoração recíproca no Ross e na Rachel”, sintetizou a atriz.

Apesar de terem protagonizado um dos casais mais icônicos e amados de sitcoms, Aniston e Schwimmer nunca assumiram nada publicamente.

Atualmente solteira, Aniston foi casada com Brad Pitt entre 2000 e 2005 e com Justin Theroux entre 2015 e 2018. David Schwimmer também está solteiro. Ele foi casado entre 2010 e 2017 com a fotógrafa e artista plástica inglesa Zoë Buckman, com quem tem uma filha de 12 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Jennifer Aniston ainda acredita que vai encontrar a 'pessoa certa'

A atriz Jennifer Aniston ainda acredita que vai encontrar a “pessoa certa”, com a qual viverá o seu felizes para sempre. A esperança romântica da ex-estrela da série ‘Friends’ foi revelada por uma fonte próxima à estrela em entrevista à revista US Weekly.

Lá no fundo, a Jen ainda acredita que vai acabar encontrando a "pessoa certa”, disse a fonte, “Mesmo assim, ela não vai sofrer caso não aconteça, porque ela está genuinamente feliz sozinha. Ela está feliz, saudável e realizada com sua carreira, sua família e seus amigos. Ela já passou por muita coisa, mas se sente abençoada em termos pessoais e profissionais”.