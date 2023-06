Jennifer já foi casada Brad Pitt e Justin Theroux e também namorou com o músico John Mayer

A atriz Jennifer Aniston ainda acredita que vai encontrar a “pessoa certa”, com a qual viverá o seu felizes para sempre. A esperança romântica da ex-estrela da série ‘Friends’ foi revelada por uma fonte proxima a estrela em entrevista à revista US Weekly.

Aniston já foi casada entre 2000 e 2005 com o ator Brad Pitt, que acabou se separando da atriz para ficar com Angelina Jolie. Depois, em 2015, ela trocou alianças com o ator, diretor e roteirista Justin Theroux. O segundo casamento chegou ao fim em 2018.

“Lá no fundo, a Jen ainda acredita que vai acabar encontrando a pessoa certa”, disse a fonte, “Mesmo assim, ela não vai sofrer caso não aconteça, porque ela está genuinamente feliz sozinha. Ela está feliz, saudável e realizada com sua carreira, sua família e seus amigos. Ela já passou por muita coisa, mas se sente abençoada em termos pessoais e profissionais”.

A atriz não respondeu à reportagem do US Weekly sobre os comentários feitos a respeito de sua vida amorosa

Inteligência artificial cria imagem de como seriam os filhos de Jennifer Aniston e Brad Pitt

Nesta semana, o ator Brad Pitt e a atriz Jennifer Aniston voltaram a ter os nomes relacionados na internet por causa de uma criação da Inteligência Artificial. Um designer digital criou uma foto de como seriam os filhos dos dois caso o casamento deles tivesse ido adiante.

Nas imagens, os atores aparecem com três crianças, que têm os mesmos traços dos pais nos rostos.

Vale lembrar que Brad Pitt teve filhos com a ex-mulher, a atriz Angelina Jolie. Ele é pai de Maddox, de 21 anos, Pax, de 18 anos, Zahara, de 17 anos, Shiloh, de 16 anos, e dos gêmeos Knox e Vivienne, de 14 anos. Porém, ele vive uma relação conflituosa com a ex-mulher desde a separação.

Por sua vez, Jennifer Aniston chegou a ter outros relacionamentos ao longo dos anos, mas nunca se tornou mãe. Mesmo assim, ela foi alvo de vários rumores de que estaria grávida nas manchetes dos tabloides, mas nenhuma gravidez foi confirmada.