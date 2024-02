Mãe de João Guilherme revela tratamento com sêmen de salmão

GENTE! Conhecida pela aparência jovial, a mãe do ator João Guilherme surpreende ao revelar um dos tratamentos estéticos que faz e envolve sêmen de salmão

Mãe do ator João Guilherme, Naira Ávila chama a atenção nas redes sociais por sua jovialidade. Sempre que aparece ao lado do filho, ela é questionada sobre a sua idade, já que parece ter uma idade bem próxima ao filho, e surpreende ao revelar que já tem 42 anos. Com isso, ela resolveu contar os tratamentos estéticos que já fez e surpreendeu por um deles ser bem inusitado.

Naira é CEO da rede de clínicas dermatológicas Estúdio Mais e faz seus procedimentos de beleza no local. Ela diz que aposta nos tratamentos para manter a pele do rosto sempre jovem e como uma parte de sua rotina de beleza.

De acordo com a equipe de Naira, ela faz um procedimento que envolve sêmen de salmão, que é o PDRN. Este tratamento promove o rejuvenescimento, potencializa a hidratação e a elasticidade da pele. Ele pode ser usado em todos os tipos de pele.

Além disso, a mãe do ator também faz o Ultraformer (Ultrassom Microfocado e Macrofocado), que faz o estímulo do colágeno e ajuda a reduzir a flacidez. É rápido e deixa os contornos do rosto mais definidos.

Por fim, Naira Ávila também indica o Laser Quanta Plus, que auxilia na redução de manchas e homogeneização da pele. Ele é indicado para remoção de tatuagens coloridas, lesões pigmentadas, lesões vasculares e tratamento de estrias.

Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

João Guilherme fala sobre unfollow em Jade Picon

O ator João Guilherme surpreendeu seus fãs ao deixar de seguir sua ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon, nas redes sociais. Pouco depois do ato, o filho do cantor Leonardo decidiu se pronunciar sobre a escolha para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), João afirmou que não há um significado profundo por trás do unfollow na ex-BBB. "Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Tô fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular…", escreveu o artista.