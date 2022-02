Romana Novais completa 31 anos e ganha surpresa do marido, Alok, durante viagem: ''Te ver feliz, me faz realizado''

DJ Alok prestou homenagem no aniversário da esposa, Romana Novais, e deu um presentão para a médica, com quem tem dois filhos, Ravi e Raika

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 09h02

A médica Romana Novais completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem muito especial do maridão, Alok (30)!

Mostrando o quanto é apaixonado, o DJ preparou uma surpresa para a esposa, com quem tem dois filhos, os pequenos Ravi (2) e Raika (1).

Na data especial, a influenciadora digital recebeu um lindo buquê gigante de rosas vermelhas do amado. Curtindo viagem nos Alpes Franceses, os dois aproveitaram um passeio para fazer snowboard e Alok fez questão de declarar seu amor nas redes sociais.

"Love u! Happy birthday! Você não imagina o quanto seu sorriso é importante pra mim. Te ver feliz me faz realizado. Farei sempre o meu melhor por você. Te amo infinito! Feliz aniversário, meu amor", se derreteu o artista na legenda ao postar série de fotos na neve ao lado da mulher.

Na web, Romana Novais também postou registros do passeio e comemorou a chegada de seus 31 anos, agradecendo ao marido pelo presente.

"Celebrando mais um ano de vida! Obrigada, amor, por realizar tudo do jeitinho que eu sonhava para hoje. Obrigada, minhas amigas, por fazer desse dia perfeito! Letss celebrate!!!!!", disse ela.

"Parabéns, maravilhosa. Seja muito feliz", desejou Andressa Suita nos comentários. "Parabénssss maravilhosa!! Que esse novo ciclo seja repleto de amor, saúde e realizações", comentou a ex-BBB Aline Gotschalg. "Parabéns, minha linda", escreveu Bárbara Evans.

Romana Novais curte praia com a família

Recentemente, Romana Novais chamou atenção pelo seu corpão ao surgir de biquíni em dia de praia com o marido, Alok, e os filhos, Ravi e Raika. A dermatologista posou usando look brilhante e recebeu comentário do DJ: "Te amo, minha princesa. Obrigado por tudo!".

Confira os registros de Romana Novais e Alok:

