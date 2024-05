Leticia Cazarré detalha 'momento histórico' em encontro com Papa Francisco

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou que recebeu um conselho do Papa Francisco em Roma: 'Vou levar para a vida'

Esposa do ator Juliano Cazarré, a influenciadora e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 23, para dividir com os seguidores um momento extremamente especial de sua vida. Ao lado do filho caçula, Estêvão, o casal viajou para Roma, na Itália, e conheceram pessoalmente o Papa Francisco.

Anteriormente, Leticia já havia compartilhado algumas fotos do momento em que encontraram o religioso durante a audiência papal, realizada na quarta-feira, 22. Agora, a influenciadora revelou que recebeu um conselho do Papa.

Em seus stories no Instagram, a esposa do artista detalhou o encontro especial. "Cazarré mostra ao Papa Francisco uma foto da nossa família, conta sobre a doença rara da Maria Guilhermina e entrega o título de Embaixador Mundial dos Raros", iniciou ela.

E completou: "Eu me apresento, olho bem fundo nos olhos do Papa, e recebo dele um conselho que vou levar para a vida. Momento histórico!". Para quem não sabe, a filha do casal, de quase 2 aninhos, nasceu com uma doença congênita rara no coração e passou por algumas cirurgias cardíacas desde seu nascimento.

Atualmente, a bebê está em casa e segue um tratamento intensivo ao lado da família. Além de Maria Guilhermina e o caçula Estêvão, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de mais quatro filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, e Maria Madalena, de 3.

Juliano Cazarré e a esposa encontram o Papa Francisco - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano Cazarré se declara para a esposa

Durante sua viagem para Roma, Juliano Cazarré aproveitou o tempo livre nesta terça-feira, 21, para fazer uma bela declaração para sua esposa Letícia Cazarré no Instagram. Ele compartilhou sua alegria ao viajar juntos novamente após tanto tempo, dizendo: "Há muitos anos que não viajávamos juntos. Estava na hora".

Na companhia do filho caçula, o casal aproveita férias curtas em Roma, Itália. Em recente publicação, a influenciadora disse que a viagem será apenas para resolver alguns compromissos, passear e rezar.

"Depois de cinco anos e meio sem viajar para fora do Brasil, hoje eu, Juliano e Estevão estamos indo para uma viagem rapidinha porque a gente não pode ficar muito tempo fora de casa. Vai ser muito legal! Se Deus quiser vou mostrar tudo para vocês aqui, acompanhem com a gente", disse ela prestes a embarcar no avião.