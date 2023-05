Filhas de Ticiane Pinheiro surgem gigantes ao lado da apresentadora: ''Lindas''

Em fotos de viagem, filhas de Ticiane Pinheiro impressionam ao surgirem crescidas; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) encantou ao compartilhar novas fotos com as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3). Neste domingo, 07, a loira mostrou como curtiu os dias de folga com as herdeiras e impressionou ao surgir com elas gigantes!

Sem César Tralli (52), que ficou de plantão para apresentar o Jornal Nacional no sábado, a jornalista da Record TV viajou com as meninas e se divertiu em um hotel.

Com looks casuais e confortáveis, o trio posou para os cliques com o pôr do sol atrás. "Fim de semana incrível com minhas meninas. Muito amor", disse Ticiane Pinheiro sobre o momento com as garotas.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa e suas herdeiras. "Rafa está cada vez mais linda tô encantada com a beleza dela", falaram sobre a filha mais velha da apresentadora que é fruto do casamento que teve com Roberto Justus (68). "Nossa! Com a Manu está grande", exclamaram outros sobre a filha de César Tralli.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro com as filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra vista de seu novo apartamento

Nos últimos meses, Ticiane Pinheiro e César Tralli mudaram de apartamento. Segundo a apresentadora, eles decidiram ir para outro local para ficarem mais perto do trabalho. Neste domingo, 23, a famosa então mostrou qual é sua nova vista.

Na sacada do apartamento de alto padrão, a esposa do apresentador global exibiu o que conseguem ver da cidade de São Paulo pela varanda.

Ticiane Pinheiro impressionou ao registrar o fim de tarde privilegiado, mostrando que estão morando em um andar alto e com vasta vista.

Nos últimos dias, loira impressionou ao mostrar sua boa forma na academia do prédio onde mora com a família. De roupa fitness, a artista surpreendeu com suas curvas torneadas. Veja as fotos aqui.