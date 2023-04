De look de ginástica, Ticiane Pinheiro surpreende com corpaço na academia

Apresentadora Ticiane Pinheiro surpreende ao revelar corpão torneado em treino na academia

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) deu um show de boa forma com muita classe nesta quarta-feira, 19. Em seus stories no Instagram, a famosa compartilhou vídeos fazendo musculação na academia de seu prédio e chamou a atenção.

Nos registros, a esposa de César Tralli (52) apareceu usando um look fitness, composto por cropped e calça, e revelou suas curvas torneadas.

Fazendo exercícios para o braço, a loira surgiu deslumbrante e bem elegante. De barriga de fora, Ticiane Pinheiro impressionou ao mostrar seu abdômen definido.

É bom lembrar que a apresentadora não faz dietas, ela come o que deseja, gosta muito de massas, mas opta por equilíbrio e alimentos saudáveis quando pode. Atividade física, a mulher do jornalista global faz com certa frequência.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro na academia:

Leia também:Filha de César Tralli surpreende com aparência: ''Carinha da sua mãe''

Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar quartos luxuosos das filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou um pouco dos quartos das filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3), em sua rede social. Com um vídeo rápido e uma foto de um canto, ela impressionou com a decoração impecável dos cômodos.

Contente com a volta da herdeira mais velha, que estava viajando com o pai nos EUA, a loira tirou uma foto da cama da primogênita e revelou como é o local onde a garota dorme. Com várias almofadas em tons de rosa para combinar com as paredes e marcenaria, Rafaella Justus tem um cantinho especial para descansar.

Ao lado de sua cama confortável, a jovem ainda conta com uma escrivaninha, que também é penteadeira, com um espelho moderno na parede e várias maquiagens em um suporte em cima da mesa.

Ticiane Pinheiro ainda aproveitou para gravar o quarto de brinquedos das herdeiras e encantou ao mostrar que o cômodo também foi decorado em tons de rosa e outras cores mais clarinhas. A esposa de Césa Tralli exibiu a nova mesa com cadeiras que comprou para o lugar e acabou mostrando que além de chá da tarde é possível brincar em uma cozinha feita sob medida e uma espécie de casinha, feita na parte superior. Veja as fotos aqui.