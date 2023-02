Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar quartos luxuosos das filhas

Apresentadora Ticiane Pinheiro revelou cômodos usados pelas herdeiras e chamou a atenção com decoração impecável

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou um pouco dos quartos das filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3), nesta terça-feira, 31, em sua rede social. Com um vídeo rápido e uma foto de um canto, ela impressionou com a decoração impecável dos cômodos.

Contente com a volta da herdeira mais velha, que estava viajando com o pai nos EUA, a loira tirou uma foto da cama da primogênita e revelou como é o local onde a garota dorme. Com várias almofadas em tons de rosa para combinar com as paredes e marcenaria, Rafaella Justus tem um cantinho especial para descansar.

Ao lado de sua cama confortável, a jovem ainda conta com uma escrivaninha, que também é penteadeira, com um espelho moderno na parede e várias maquiagens em um suporte em cima da mesa.

Ticiane Pinheiro ainda aproveitou para gravar o quarto de brinquedos das herdeiras e encantou ao mostrar que o cômodo também foi decorado em tons de rosa e outras cores mais clarinhas. A esposa de Césa Tralli (52) exibiu a nova mesa com cadeiras que comprou para o lugar e acabou mostrando que além de chá da tarde é possível brincar em uma cozinha feita sob medida e uma espécie de casinha, feita na parte superior.

Veja as fotos dos quartos da filhas de Ticiane Pinheiro:

Quarto de Rafaella Justus - Fotos: Reprodução/Instagram

Quarto de brinquedo das filhas de Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Quarto de brinquedo das filhas de Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro participou do podcast PODDELAS e contou um pouco de sua vida pessoal. Durante o bate-papo, a jornalista relembrou a história de como conheceu César Tralli e até a vez que chegaram a terminar.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.