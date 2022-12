Ticiane Pinheiro celebra cinco anos ao lado do marido César Tralli: “Que venha o hexa”

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi às suas redes sociais celebrar cinco anos de casamento com o jornalista Céesar Tralli

Nesta sexta-feira, 2, Ticiane Pinheiro (46) e César Tralli (51) celebram cinco anos de casados. Em seu Instagram, a apresentadora foi celebrar a data.

A apresentadora do programa “Hoje em Dia” compartilhou uma série de fotos mostrando o relacionamento do casal ao longo do tempo. Desde o casamento até o nascimento da primeira filha do casal, Manuella.

“5 anos de vida juntos. Há 5 anos dividindo minha vida com você, compartilhando sonhos e conquistas ao seu lado. Como é bom terr você cuidando da nossa família com tanto amor. Como é bom te amar e contar com você pra tudo”, começou Ticiane.

A comandante do programa “Troca de Esposas” ainda celebrou: “Viva o nosso dia, viva o nosso AMOR!!! Que venha o HEXA e muitos outros anos ao seu lado com muito companheirismo, respeito e admiração. Te amo @cesartralli. Feliz demais com a família que construímos juntos”.

Nos comentários, a apresentadora Patrícia Abravanel escreveu: “Parabéns! Que o amor transborde cada dia mais”. E a atriz Beth Goulart elogiou: “Lindos”.

Os seguidores da mãe de Rafaella Justus desejaram o melhor para o casal nos comentários! “Parabéns! Deus abençoe vocês”, comentou uma fã. E outro seguidores escreveu: “Muito AMOR pra vocês”.

Abriu o jogo!

Nesta última quinta-feira, 1, Ticiane Pinheiro abriu o jogo em suas redes sociais e revelou se irá sair da Record TV, onde trabalha atualmente.

"É verdade que você vai para a Globo?", perguntaram para a loira. Desmentindo boatos, a jornalista logo esclareceu sua situação. "Não. Eu estou na Record há 16 anos e estamos em negociação já para renovar meu contrato", declarou.