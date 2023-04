Aos 13 anos, filha de Ticiane Pinheiro rouba a cena ao surgir com bota de $11 mil

Ticiane Pinheiro se derrete ao mostrar a filha vestida com grife dos pés a cabeça durante aniversário do tio

A filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) surpreendeu os seguidores ao aparecer com um look luxuoso durante o jantar de comemoração do aniversário do tio, Fred Trielli (50), na última quarta-feira, 26, realizado em São Paulo.

Vestida com grife dos pés a cabeça, Rafaella Justus (13) apostou em um visual extravagante, ao surgir com um look composto por uma bota queridinha das fashionistas.

Através dos stories do Instagram da mamãe coruja, a jovem roubou a cena ao eleger para a ocasião uma bota luxuosa da Prada avaliada em onze mil reais. Outro detalhe que chamou a atenção na produção da menina, foi a bolsa da marca Channel com aplicações de metal. Só ela não sai por menos do que R$ 14 mil, no site oficial.

Vale ressaltar que Rafa encantou os seus seguidores no último sábado ao mostrar o look escolhido para curtir o final de semana.

VEJA O STORY DE TICIANE PINHEIRO:

Foto: Reprodução/Instagram

