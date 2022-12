Rafa Justus surge toda produzida e o pai diz: 'Tempo passa rápido'

Roberto Justus fica impressionado ao ver a produção da filha adolescente em look para festa

O empresário Roberto Justus (67) agitou as redes sociais no último sábado, 03, ao publicar em seu Instagram um clique encantador da filha Rafaella Justus, fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro (46).

Na imagem, Rafa, de apenas 13 anos, aparece usando uma produção super elegante para curtir uma festa noturna junto com os amigos.

Emocionado, Justus falou na legenda que o tempo passou muito rápido e ainda revelou que a esposa Ana Paula Siebert (34) foi a responsável pela produção da filha. "A gente percebe que o tempo passa rápido quando a sua filha adolescente sai para uma festa num sábado, toda produzida! Aliás, pelas mãos da Ana Paula Siebert", escreveu.

Nos comentários, os seguidores reagiram ao crescimento de Rafaella. "Gatisisima! Linda! Com charme de modelo", "'Mulherou'! Gente, virou mulher num estalar de dedos! Gata!", "Calma que ainda tem a parte que liga na madrugada para buscar na festinha", disseram eles.

A mamãe coruja também reagiu ao clique da herdeira e afirmou: "A gente percebe que o tempo passa quando sua filha usa o seu vestido", disse. Em seguida, ela comentou novamente. "Deusa! Maravilhosa! Amo Muito! Sempre linda", disse Ticiane Pinheiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ROBERTO JUSTUS: