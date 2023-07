Em Noronha, Giovanna Ewbank faz declaração para Bruno Gagliasso em pôr do sol

Apresentadora Giovanna Ewbank encanta ao exibir lindo pôr do sol em Fernando de Noronha com o marido, Bruno Gagliasso

A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank encheu seu feed de amor ao compartilhar lindos cliques de sua viagem para Fernando de Noronha na companhia do maridão, Bruno Gagliasso! em por do sol em Noronha

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um álbum de fotos curtindo um lindo pôr do sol no arquipélago com o ator e aproveitou para declarar seu amor pelo pai de seus três filhos. Nas imagens, os dois aparecem admirando a beleza do local em uma praia e posaram coladinhos.

"Eu amo cada por do sol com você! Que venham muitos outros e que a cada dia ele brilhe mais e mais! Te amo!", escreveu Gioh ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs do casal não pouparam elogios. "Lindos demais", "Perfeitos", "Casal lindo, de almas lindas, num lugar lindo com fotos lindas = perfeitos", "Esse casal tem uma conexão da p****, né não, minha gente?! Nasceram um pro outro. A-moooo", destacaram.

Confira as fotos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso:

Giovanna Ewbank choca ao se exibir de biquíni na piscina

Giovanna Ewbank parou tudo com novas fotos curtindo Fernando de Noronha com o marido, o ator Bruno Gagliasso. Nesta terça-feira, 04, a famosa apareceu se refrescando em grande estilo no local luxoso e roubou a cena com sua beleza.

Nos registros, a loira surgiu de biquíni e chocou suas curvas torneadas. Vestindo um modelo fininho, Giovana Ewbank deixou à mostra sua barriga negativa, suas pernas definidas e seu bumbum empinado.

Vale destacar que Gioh e Bruno têm uma pousada em Noronha. Eles costumam ir com frequência para lá com os filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de dois anos. "Que saudades que eu estava daqui", disse ela ao chegar ao local.